Одещина отримала 208 генераторів від Об’єднаних Арабських Еміратів

Про це в facebook повідомила Одеська обласна військова адміністрація.

"Одеська область отримала велику партію генераторів, які надало керівництво Об'єднаних Арабських Еміратів. Ці генератори для Одещини розподілені в рамках програми Фонду державного майна України та державних інституцій "Утеплюємо країну", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, начальник Одеської ОВА Максим Марченко також запевнив, що проблем із розподілом необхідного обладнання не буде.

"Усі 208 генераторів, що надійшли, будуть пропорційно розподілені серед районів та громад Одеської області для забезпечення першочергових потреб населення та об'єктів критичної інфраструктури" - зазначив очільник Одещини.

Раніше стало відомо, що уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.

22 грудня стало відомо, що Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів.

23 грудня Японія передала Бучі дизель-генератори і обігрівачі.

6 січня стало відомо, що Миколаїв отримав 280 генераторів від Британії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb