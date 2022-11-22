Одеський будинок дитини "Сонечко" евакуювали до Анкари
34 вихованців одеського будинку дитини № 3 "Сонечко" евакуювали до Анкари, що у Туреччині. Також їх супроводжував персонал
Про це інформують в Офісі президента України.
"34 вихованців одеського будинку дитини № 3 "Сонечко" разом з особами супроводу та їхніми дітьми (усього 70 людей) евакуювали до турецького міста Анкара, де вони перебуватимуть, поки ситуація в Україні не стабілізується", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що дітей, позбавлених батьківського піклування, і тих, хто опинився у складних життєвих умовах – розмістили у спеціалізованому дитбудинку в Ер’ямані, один із районів Анкари.
"Півторарічний Дарій родом з Антрацита Луганської області. В Одесу він потрапив як тимчасово переміщена особа. Там за заявою матері його влаштували до закладу. Наймолодшому члену групи, Сашкові, лише десять місяців. Вихованців будинку дитини супроводжують, зокрема, персонал "Сонечка" і працівники дитячих медичних закладів Одеси на чолі з досвідченим лікарем і керівником будинку дитини Ольгою Зброжик", – повідомили в Офісі.
Щодо евакуації домовилися перші леді України Олена Зеленська і Туреччини Еміне Ердоган.
Також раніше вихованців одеських дитбудинків вже прийняли Литва – 46 українців та Чернівці – 59. Їм забезпечили комфортні умови проживання та безпеку.
- Крім того, 19 листопада уряд розпочав добровільну евакуацію жителів Херсонської та Миколаївської областей.
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