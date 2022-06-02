Один із найбільших безоплатних фотобанків Pixabay більше не працює у РФ
Фотобанк Pixabay більше не працює в РФ, а при переході на сайт російські користувачі бачать засудження загарбницьких дій кремля в Україні
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, тепер при переході на сайт російські користувачі бачать засудження загарбницьких дій кремля в Україні.
"Усе правильно. Більше жодних фото для росіян, доки вони заплющують очі на фотографії зруйнованих українських міст та скалічених мирних жителів. Продовжуємо працювати над тотальною цифровою ізоляцією Росії", - наголосив Федоров.
- Нагадаємо, нещодавно з російського ринку вийшов сервіс графічного дизайну Canva. При спробі зайти на сайт російські користувачі одразу бачать повідомлення, що компанія "категорично засуджує незаконну війну в Україні" і у відповідь на вторгнення РФ блокує доступ до сервісу в Росії.
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