Один із найбільших безоплатних фотобанків Pixabay більше не працює у РФ

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, тепер при переході на сайт російські користувачі бачать засудження загарбницьких дій кремля в Україні.

"Усе правильно. Більше жодних фото для росіян, доки вони заплющують очі на фотографії зруйнованих українських міст та скалічених мирних жителів. Продовжуємо працювати над тотальною цифровою ізоляцією Росії", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно з російського ринку вийшов сервіс графічного дизайну Canva. При спробі зайти на сайт російські користувачі одразу бачать повідомлення, що компанія "категорично засуджує незаконну війну в Україні" і у відповідь на вторгнення РФ блокує доступ до сервісу в Росії.

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