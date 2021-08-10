Офіційно: Мессі став гравцем ПСЖ

Про це повідомляє офіційний Twitter ПСЖ.



В акаунті ПСЖ з'явився відеоролик, у якому анонсувалось, що Мессі став гравцем ПСЖ. У ролику можна помітити символи, які натякають на перехід знаменитого аргентинця.



Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки зі заробітною платою 35 млн євро за сезон. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року.



Невдовзі Мессі повинні презентувати, як нового гравця ПСЖ. У мережі також є інформація, що аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером.



34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.