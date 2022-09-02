Про це повідомляє Енергоатом.

"Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит", - йдеться в повідомленні.

Зокрема українських та іноземних журналістів, які намагалися потрапити на ЗАЕС разом з місією МАГАТЕ рашисти не пропустили на блокпості з нашої території. Утім завезли через Росію свої "ЗМІ".

Росіяни водили експертів МАГАТЕ по підготовлених місцях. До роботи на станції допустили лише оперативний персонал та обмежили перебування людей на шляху делегації.

"Військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, рашисти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту. Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях", - пишуть в пресслужбі.

У кризовий центр ЗАЕС, де зараз перебувають військові РФ, місію не пустили.

"Тобто частину озброєних російських окупантів на атомній станції просто "заховали", - пишуть в Енергоатомі.

Окупанти розповідають про обстріли станції, наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС, а звинувачують у всьому ЗСУ. Також МАГАТЕ показали жителів Енергодара, які скаржаться на обстріли начебто із української сторони.

Водночас рашисти заглушили зв'язок в Енергодарі, щоб унеможливити передачу фото та відео зі станції.

"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - додають в Енергоатомі.

31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до ЗАЕС, прибула до Запоріжжя, попри те, що окупанти змусили делегацію чекати в черзі на межі окупованих територій.

1 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй.

В Енергоатомі повідомили, що внаслідок обстрілів окупантів на ЗАЕС спрацював аварійний захист, відключився п'ятий енергоблок. Як зазначається, це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії армії РФ призвели до відключення блока та знеструмлення станції.

За словами президента Зеленського, окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по ЗАЕС.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії зберігатиме постійну присутність на території ЗАЕС. На станції залишаються 5 представників.

Повідомлялося, що інспектори місії МАГАТЕ пересувались станцією та спілкувались зі співробітниками Запорізької АЕС у присутності російських військових та працівників "Росатому".

У Міненерго кажуть, що відключення Запорізької атомної електростанції не зменшить загрозу, бо всередині залишається ядерний матеріал.

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