Окупанти на Донбасі п'ять разів порушили "тишу" та запускали безпілотник
Від початку доби, 4 серпня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети.
Біля Південного ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарати типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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