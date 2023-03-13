Окупанти на Донеччині довели залізницю до жалюгідного стану: у Центрі нацспротиву розкрили подробиці
На тимчасово окупованій Донеччині залізниця перебуває на межі припинення роботи. Росіяни заборгували персоналу зарплату за два місяці
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"У Донецькій області окупанти через відсутність грошей і кадрів перевели захоплену місцеву залізницю на чотириденний режим роботи", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що працівники не отримують зарплату вже два місяці.
Також місцева залізниця має великий дефіцит робочої сили через незаконну мобілізацію, яку проводять окупанти.
"Мобілізаційні броні мають лише машиністи, весь інший персонал був мобілізований і таким чином зупинилась робота депо й планові ремонти техніки та колії", - розповіли в Центрі нацспротиву.
- Раніше ЦНС повідомляв, що Росія готує нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. У першу чергу загарбників цікавлять юнаки 2006 року народження.
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