Окупанти на Донеччині "засудили" полоненого азовця до 20 років ув'язнення
РФ засудила до 20 років тюремного ув’язнення полоненого військовослужбовця полку "Азов" за нібито замах на вбивство жителя нині окупованого Маріуполя Донецької області
Про це стверджує ТАСС з посиланням на слідчий комітет РФ.
Йдеться про Вадима Гуменюка. Мовляв, він разом із бойовим медиком та іншими військовими, під час бойового чергування у квартирах під'їзду одного з багатоповерхівки у Маріуполі, виявили легковий автомобіль, яким керував мирний житель.
Псевдослідство засвідчує, що у березні 2022 року азовець припускаючи, що водій може дотримуватися проросійських поглядів, немовбито випустили у транспортний засіб щонайменше 30 патронів вогнепальної зброї.
"Учасника забороненого у РФ українського націоналістичного полку "Азов" засуджено в "ДНР" до 20 років ув'язнення за замах на вбивство мирного жителя Маріуполя", - йдеться в заяві.
Також учора, 21 серпня, так званий суд "ДНР" виніс вирок трьом українським захисникам з Азову - по 20 років колонії суворого режиму. Військовослужбовців Андрія Клементовича, Івана Мельниковича та Артура Сивіцького звинуватили у нібито перешкоджанні евакуації жителів Маріуполя гуманітарним коридором.
Доказів того, що полонені дійсно вчинили вищевказане, росіяни не надали.
- 14 червня Росія провела у Ростові-на-Дону фарсовий "суд" над 22 азовцями, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Серед засуджених було вісім жінок і 14 чоловіків, зокрема екскомандир роти.
- Також 16 серпня, в окупованому Донецьку на підконтрольній РФ території суд "засудив" військовополоненого азовця з Волині Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму. Матір про "вирок" дізналася із соцмереж.
- Того ж дня, так званий суд "ДНР" засудив до 24 років ув'язнення полонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка. Засуджених військових полку "Азов" звинувачують у "обстрілі житлових будинків "ДНР" під час відступу весною 2022 року".
- Крім того, 17 серпня, так званий суд терористичної організації засудив двох морських піхотинців ЗСУ, Володимира Пафіцевича і Євгена Вахненка, до 22 років суворого режиму: їх звинуватили у нібито вбивстві цивільного в Маріуполі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.48
- EUR Купівля 41.17Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе