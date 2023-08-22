Окупанти на Донеччині "засудили" полоненого азовця до 20 років ув'язнення

Про це стверджує ТАСС з посиланням на слідчий комітет РФ.

Йдеться про Вадима Гуменюка. Мовляв, він разом із бойовим медиком та іншими військовими, під час бойового чергування у квартирах під'їзду одного з багатоповерхівки у Маріуполі, виявили легковий автомобіль, яким керував мирний житель.

Псевдослідство засвідчує, що у березні 2022 року азовець припускаючи, що водій може дотримуватися проросійських поглядів, немовбито випустили у транспортний засіб щонайменше 30 патронів вогнепальної зброї.

"Учасника забороненого у РФ українського націоналістичного полку "Азов" засуджено в "ДНР" до 20 років ув'язнення за замах на вбивство мирного жителя Маріуполя", - йдеться в заяві.

Також учора, 21 серпня, так званий суд "ДНР" виніс вирок трьом українським захисникам з Азову - по 20 років колонії суворого режиму. Військовослужбовців Андрія Клементовича, Івана Мельниковича та Артура Сивіцького звинуватили у нібито перешкоджанні евакуації жителів Маріуполя гуманітарним коридором.

Доказів того, що полонені дійсно вчинили вищевказане, росіяни не надали.