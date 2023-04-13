Окупанти на Херсонщині захопили майно підприємців, які відмовилися співпрацювати з РФ
На тимчасово окупованій території Херсонської області російські війська забирають майно у бізнесменів, які відмовилися співпрацювати з ворогом
Про це інформує Центр національного спротиву.
"У Херсонській області оголосили про "націоналізацію майна українських олігархів", тобто місцевих підприємців, які відмовились працювати на РФ", - пише відомство.
Повідомляється, що рашисти захопили підприємства й вимагають "перереєстрації".
Левова частка бізнесменів покинула регіон від початку захоплення, а ті, хто лишились, відмовляються співпрацювати з ворогом.
Водночас російські окупанти оголосили майно "покинутим" та почали процеси передачі в "управління Фонду держмайна", далі його "приватизують заново".
У спротиві припускають, що майно бізнесменів передадуть дотичним до окупаційної адміністрації структурам, які його розграбують.
"Усі ці рішення окупантів є юридично нікчемні й за фактом йдеться про”легалізацію” мародерства на "законних підставах", - додали в ЦНС.
- Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та забороняють вільно пересуватися мешканцям регіону.
- Загарбники евакуюють з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя лише українців, які отримали російський паспорт.
- Загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та забороняють вільно пересуватися мешканцям регіону.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники вжили заходів для захисту себе від місцевих жителів, які здають ЗСУ позиції ворога.
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