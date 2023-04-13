Про це інформує Центр національного спротиву.

"У Херсонській області оголосили про "націоналізацію майна українських олігархів", тобто місцевих підприємців, які відмовились працювати на РФ", - пише відомство.

Повідомляється, що рашисти захопили підприємства й вимагають "перереєстрації".

Левова частка бізнесменів покинула регіон від початку захоплення, а ті, хто лишились, відмовляються співпрацювати з ворогом.

Водночас російські окупанти оголосили майно "покинутим" та почали процеси передачі в "управління Фонду держмайна", далі його "приватизують заново".

У спротиві припускають, що майно бізнесменів передадуть дотичним до окупаційної адміністрації структурам, які його розграбують.

"Усі ці рішення окупантів є юридично нікчемні й за фактом йдеться про”легалізацію” мародерства на "законних підставах", - додали в ЦНС.