Окупанти на Луганщині припинили фінансування шахт, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що гірники у так званій ЛНР вже думками готуються до завершення вугільної ери регіону наприкінці 2023 року. За словами голови ОВА, так вирішили росіяни.

"Шахти, які вони ще не законсервували та не почали розбирати на металобрухт, залишилися без фінансування. Зокрема, у Сорокиному нараховують лише по 15 % від належного грошового забезпечення. Луганське вугілля росіянам не потрібне", - наголосив Лисогор.