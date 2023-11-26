Окупанти на Луганщині припинили фінансування шахт, - ОВА
На тимчасово окупованій Луганщині шахти, які російські окупанти ще не законсервували та не почали розбирати на брухт, залишилися без фінансування
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що гірники у так званій ЛНР вже думками готуються до завершення вугільної ери регіону наприкінці 2023 року. За словами голови ОВА, так вирішили росіяни.
"Шахти, які вони ще не законсервували та не почали розбирати на металобрухт, залишилися без фінансування. Зокрема, у Сорокиному нараховують лише по 15 % від належного грошового забезпечення. Луганське вугілля росіянам не потрібне", - наголосив Лисогор.
- У вересні у профільному міністерстві РФ заявили, що кількість вугледобувних підприємств у так званих ЛНР та ДНР вирішили скоротити зі 114 лише до 15. Так, майже 100 шахт росіяни визнали нерентабельними.
- Вже у жовтні на ТОТ Луганської області росіяни вирішили ліквідувати низку шахт, які напередодні визнали нерентабельними.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе