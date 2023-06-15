Окупанти на Луганщині зазнають величезних втрат, - начальник Сєверодонецької РВА Власенко
Начальник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині відбувається активізація бойових дій по всій лінії фронту
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Луганщині напруга зростає. Активізація бойових дій відбувається практично на всій лінії фронту - це Білогорівка, Кремінна, Сватове. Окупанти активно використовують артилерію та авіацію. Наземні операції не такі масштабні, як на Донеччині та Запоріжжі, але окупанти зазнають шалених втрат в живій силі та бойовій техніці", - підкреслив Власенко.
За словами начальника Сєверодонецької РВА, є інформація, що загарбники підтягують резерви з тилів на передову.
"Почалися панічні настрої серед цивільних та військових окупантів. Все більше точково прилітає "бавовна" по тилах та на передові позиції загарбників", - додав Власенко.
- Нагадаємо, до 14 червня ворог втратив в Україні 680 військових, 11 броньованих машин і 15 БПЛА. Загалом – близько 217 330 військових, 3943 танки та 7653 броньовані машини.
- Морпіхи ліквідували 14 червня 47 росіян, знищили танк і 3 ББМ.
- Міністерство оборони України наголошує, що наша армія під час наступу несе в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські воїни в районі Кремінної на Луганщині могли ліквідувати близько 100 окупантів, ще стільки ж поранили
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