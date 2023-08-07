Окупанти на ТОТ спонукають українців виїжджати до РФ, а на блокпостах забирають у них гроші та цінності, - Маляр
За повідомленнями, російські окупаційні війська намагаються використати вимушене переселення громадян України на територію РФ для особистого збагачення
Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Російські окупаційні війська намагаються навмисно загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово окупованій території України з метою спонукати місцеве населення виїхати до РФ", - пише Маляр.
Повідомляється, що кількість випадків, коли військовослужбовці російських окупаційних військ поводяться грубо та зневажливо до місцевого населення, зросла.
"Для власного збагачення окупанти намагаються використати вимушений виїзд громадян на територію РФ", - уточнює заступниця міністра.
Під час перетину блокпостів, переселенці зіткнулися з погрозами зі сторони російських військовослужбовців, які, під різними приводами, вимагали від них гроші та матеріальні цінності.
- Мер тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявив, що до міста загарбники привозять гастролерів із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів. За словами міського голови, так терористи готуються до так званих виборів.
- Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей старшокласникам роздають щоденники з російським гербом і текстом військової присяги.
- Генштаб інформував, що на Херсонщині окупанти на блокпостах оглядають місцевих жителів, шукають українські патріотичні татуювання.
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