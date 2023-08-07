Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Російські окупаційні війська намагаються навмисно загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово окупованій території України з метою спонукати місцеве населення виїхати до РФ", - пише Маляр.

Повідомляється, що кількість випадків, коли військовослужбовці російських окупаційних військ поводяться грубо та зневажливо до місцевого населення, зросла.

"Для власного збагачення окупанти намагаються використати вимушений виїзд громадян на територію РФ", - уточнює заступниця міністра.

Під час перетину блокпостів, переселенці зіткнулися з погрозами зі сторони російських військовослужбовців, які, під різними приводами, вимагали від них гроші та матеріальні цінності.