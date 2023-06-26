Окупанти на Запоріжжі обіцяють жителям гроші за оформлення паспортів дітям
Російські війська загострюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованій території, аби схилити батьків брати паспорт для дітей в обмін на "соціальні виплати"
Про це інформує Центр національного спротиву.
Російсько-окупаційна влада продовжує симулювати так званими виплатами деяким жителям тимчасово окупованих територій Запорізької області, які все ж отримали ворожі паспорти для своїх дітей. Зазначена виплата має бути нібито 586,9 тис. рублів на першу дитину і відповідно на другу по 775,6 тис. рублів.
За даними українського підпілля, під час оформлення документів для отримання такого "сертифікату" спостерігаються ознаки корупційної діяльності. Тобто, представники російської влади видають псевдодокументи для оформлення тільки певним особам, які є членами своєї родини або близькими друзями.
Українців просять повідомляти інформацію з приводу оформлення таких "документів" у чат-бот спротиву.
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