Окупанти на Запоріжжі складають перелік порожніх квартир для "гастролерів" і колаборантів
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ворог шукає порожні квартири, які можна заселити російськими гастролерами або колаборантами
Про це інформує Центр національного спротиву.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ворог створює перелік порожніх квартир, які ще не заселили російські гастролери.
Так, у великих населених пунктах ворог вимагає від мешканців будинків надати списки порожніх квартир. Також окупанти обходять квартири, за якими існує борг за комунальні послуги аби перевірити наявність мешканців.
Водночас окупанти видають їм фальшиве "право власності", яке не має жодної юридичної сили. Рашисти намагаються "націоналізувати" нерухомість українців, які не погодилися жити під російською владою.
- 10 квітня радник міського голови Маріуполя повідомив, що в Маріупольському районі Донецької області російські загарбники виселяють місцевих жителів з села заради розміщення своїх військових.
- Пізніше він розповів, що окупанти знесли в місті 350 багатоповерхівок. Натомість вони побудували до 35 багатоповерхівок різної поверховості, не всі з яких ще здані в експлуатацію.
- 27 червня стало відомо, що в окупованому Маріуполі росіяни почали виселяти зі вцілілих квартир людей, які втратили документи на житло, щоб розмістити там своїх військових.
- 5 серпня повідомлялося, що до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники привозять "гастролерів" із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів. За словами мера, так терористи готуються до так званих виборів.
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