Окупанти на Запоріжжі складають перелік порожніх квартир для "гастролерів" і колаборантів

Про це інформує Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ворог створює перелік порожніх квартир, які ще не заселили російські гастролери.

Так, у великих населених пунктах ворог вимагає від мешканців будинків надати списки порожніх квартир. Також окупанти обходять квартири, за якими існує борг за комунальні послуги аби перевірити наявність мешканців.

Водночас окупанти видають їм фальшиве "право власності", яке не має жодної юридичної сили. Рашисти намагаються "націоналізувати" нерухомість українців, які не погодилися жити під російською владою.