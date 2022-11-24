Окупанти намагаються примусово виселити людей з 15-км зони від Дніпра, - депутат Херсонської облради
Депутат Херсонської облради заявив, що російські загарбники намагаються примусово виселити людей з 15-кілометрової зони від узбережжя Дніпра
Про це під час пресконференції в Медіацентрі розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Окупанти намагаються примусово виселити людей з 15-кілометрової зони від узбережжя Дніпра. Люди категорично відмовляються і продовжують залишатися у своїх домівках. Окупанти лякають якимись спецперепустками та треба обов’язково обґрунтування, чому люди там продовжують знаходитися. Але люди ігнорують їх", - сказав Хлань.
Депутат Херсонської облради наголосив, що окупаційні адміністрації рашисти евакуювали здебільшого в Генічеськ та Скадовськ. Нині там перебувають адміністрації з Каховки, Нової Каховки, Олешків та Голої Пристані.
Повідомляється, що кількість окупантів уздовж річки Дніпро зменшилася, але "це не означає, що їх немає". Армія РФ має спостережні пункти, а її підсилення знаходиться на відстані 15-20 кілометрів від узбережжя.
- Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- Раніше стало відомо, що окупаційна влада виселяє жителів Нової Каховки, які мешкають на вулицях поруч з узбережжям Дніпра.
- 15 листопада з'явилась інформація, що "адміністрація" окупантів виїхала з Нової Каховки.
- А 17 листопада у Генштабі наголошували, що у Каховці Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи й мінували об’єкти інфраструктури.
- СБУ виявила засекречені документи зі списком агентів ФСБ, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації Херсону.
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