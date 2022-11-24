Про це під час пресконференції в Медіацентрі розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Окупанти намагаються примусово виселити людей з 15-кілометрової зони від узбережжя Дніпра. Люди категорично відмовляються і продовжують залишатися у своїх домівках. Окупанти лякають якимись спецперепустками та треба обов’язково обґрунтування, чому люди там продовжують знаходитися. Але люди ігнорують їх", - сказав Хлань.

Депутат Херсонської облради наголосив, що окупаційні адміністрації рашисти евакуювали здебільшого в Генічеськ та Скадовськ. Нині там перебувають адміністрації з Каховки, Нової Каховки, Олешків та Голої Пристані.

Повідомляється, що кількість окупантів уздовж річки Дніпро зменшилася, але "це не означає, що їх немає". Армія РФ має спостережні пункти, а її підсилення знаходиться на відстані 15-20 кілометрів від узбережжя.

Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

Раніше стало відомо, що окупаційна влада виселяє жителів Нової Каховки, які мешкають на вулицях поруч з узбережжям Дніпра.

15 листопада з'явилась інформація, що "адміністрація" окупантів виїхала з Нової Каховки.

А 17 листопада у Генштабі наголошували, що у Каховці Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи й мінували об’єкти інфраструктури.

СБУ виявила засекречені документи зі списком агентів ФСБ, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації Херсону.