Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, двоє поранені, є загиблий
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що у вівторок, 3 січня, окупанти обстріляли з артилерії населений пункт Курахове, пошкоджено інфраструктуру, двоє людей поранені, є загиблий
Про це він написав у телеграмі.
Зазначається, що обстріл стався зранку. Один снаряд влучив у багатоповерхівку, також пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.
Кириленко заявив, що область небезпечна для цивільних та наголосив на необхідності евакуюватися.
- У понеділок, 2 січня, окупанти обстріляли міста Дружківка, Краматорськ та село Яковлівка на Донеччині, внаслідок чого поранено двох людей.
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