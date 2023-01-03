Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, двоє поранені, є загиблий

Про це він написав у телеграмі.

Зазначається, що обстріл стався зранку. Один снаряд влучив у багатоповерхівку, також пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.

Кириленко заявив, що область небезпечна для цивільних та наголосив на необхідності евакуюватися.

У понеділок, 2 січня, окупанти обстріляли міста Дружківка, Краматорськ та село Яковлівка на Донеччині, внаслідок чого поранено двох людей.

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