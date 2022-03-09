Окупанти обстріляли людей під час евакуації з Демидова
Під час евакуації з Демидова, російські військові відкрили вогонь по цивільнім. Внаслідок обстрілу загинув поліцейський Київської області.
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
"Сьогодні під час евакуації людей з окупованого Демидова героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим - своїм життям. Пишаємось мужністю і самопожертвою поліцейського", – йдеться в повідомленні.
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