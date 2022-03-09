Окупанти обстріляли людей під час евакуації з Демидова

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.



"Сьогодні під час евакуації людей з окупованого Демидова героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим - своїм життям. Пишаємось мужністю і самопожертвою поліцейського", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верещук оголосила про відкриття гуманітарних коридорів із Маріуполя, Волновахи, Енергодара, Ізюма, Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля

Раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що переговорні групи погодили продовження дії гуманітарного коридору 9 березня з Сум до Полтави.

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