Окупанти обстріляли Старобільськ: є загиблий, рятувальники гасять пожежі
Російські окупаційні війська здійснили обстріл міста Старобільськ на Луганщині, внаслідок чого загинула одна людина
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Луганській області.
"Старобільськ: рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів по вулиці Ватутіна та Старотаганрогська. Проводиться гасіння пожеж та рятування людей. Наразі 6 осіб врятовано, 1 - загиблий, роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.
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