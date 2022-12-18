Окупанти обстрілювали Херсон всю ніч, - журналіст Нікітенко
Журналіст Сергій Нікітенко розповів, що російські окупанти цілу ніч обстрілювали Херсон та передмістя
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Сьогодні росіяни обстрілювали Херсон цілу ніч. Окупанти обстрілюють передмістя Херсона з мінометів. Також вони активно застосовують РСЗВ "Град". Загалом минула доба була дуже напружена. За добу росіяни 54 рази обстріляли Херсон та передмістя", - розповів Нікітенко.
Журналіст наголосив, що росіяни почали використовувати для обстрілів танки.
"Вони обстрілюють не тільки Херсон. Також завдають ударів по передмістю. Від Олександрівки до Бериславського району, всі населені пункти страждають від російських снарядів. Вчора було зафіксовано, що росіяни використовували навіть танки для ударів по наших населених пунктах", - додав він.
- 16 грудня російська армія 27 разів обстрілювала територію Херсона й вранці 17 грудня завдала по місту чергового удару.
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