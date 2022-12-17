Росіяни за добу обстріляли Херсон 28 разів: загинуло двоє людей, четверо поранені
Учора, 16 грудня, російська армія 27 разів обстрілювала територію Херсона й вранці 17 грудня завдала по місту чергового удару
Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.
За минулу добу окупанти 27 разів завдали ударів по території Херсона. Обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.
Поцілили загарбники в житлові квартали міста. Пошкоджено школу, лінії електропередач, підприємство, приватні та багатоквартирні будинки. Унаслідок обстрілу також загинула людина, ще троє зазнали поранень різного ступеню тяжкості.
Також сьогодні вранці, 17 грудня, російські війська вгатили з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона. Унаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік, який перебував у автівці. Також поранень зазнала 70-річна жінка: вона зараз перебуває в лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.
- 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти ударили по критичній інфраструктурі, а Києві - по енергоінфраструктурі.
- Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами люди.
- Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 12 ракет ворога.
- Унаслідок масованих обстрілів 16 грудня пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звітував, що в п'ятницю, 16 грудня, Росія випустила по території України 76 ракет, 60 з них збили сили протиповітряної оборони.
- Ранком 17 грудня сили ППО знешкодили дві ворожі ракети "Онікс", що атакували Одещину.
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