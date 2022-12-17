Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Захисники знищили 2 ракети над Одещиною

Захисники знищили 2 ракети над Одещиною

17 грудня, 2022 субота
08:43
війна з Росією ППО знищила 2 ракети типу "Онікс"

Ранком 17 грудня Сили протиповітряної оборони знешкодили дві ворожі ракети "Онікс", що були спрямовані на атаку по Одеській області

Про це інформувало ОК "Південь" на фейсбуці.

Пресслужба командування повідомила, що ранком 17 грудня росіяни спрямували по Одещині чергову ракетну атаку, однак Сили ППО успішно знищили 2 "онікси".

"По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку: 2 ракети типу "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені Силами протиповітряної оборони", - зазначили в ОК "Південь".

  • Нагадаємо, під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти ударили по критичній інфраструктурі, а Києві - по енергоінфраструктурі.
  • Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами люди.
  • Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 12 ракет ворога.
  • Унаслідок масованих обстрілів 16 грудня пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звітував, що в п'ятницю, 16 грудня, Росія випустила по території України 76 ракет, 60 з них збили сили протиповітряної оборони.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
ППО
Одещина
ЗСУ
ракетний удар
Читайте також:
білорусь солдати лукашенко
14 грудня, 2022 середа
У Офісі президента відреагували на оголошену Лукашенком раптову перевірку боєготовності військ Білорусі
80 десантно-штурмова бригада
15 грудня, 2022 четвер
Рада дозволила перевіряти військових на алкоголь та наркотики будь-де та будь-коли: президента просять ветувати закон
Білий дім
16 грудня, 2022 п'ятниця
У Білому домі прокоментували резолюцію щодо виключення РФ з Ради безпеки ООН
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
17 грудня
08:33
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки ворога поблизу 20 населених пунктів
08:18
Конгрес США
Адміністрація Байдена попросила Конгрес надати Україні додаткові $38 млрд
08:05
OPINION
Віталій Гайдукевич
Коли буде вибачення за "жарт" про "сеньйор-голодомор"?
08:05
Огляд
холодильник, морозилка, продукти
Як врятувати продукти з морозилки, якщо довго нема світла
08:03
окупанти орки
Війська РФ частково відводять підрозділи з Каховки та Нової Каховки
07:30
ракета
За добу 16 грудня окупанти випустили 98 ракет по Україні та здійснили 65 обстрілів з РСЗВ
07:00
шахтарі
Після удару РФ по Кривому Рогу під землею були заблоковані понад 3 тис. шахтарів
06:35
США документуватимуть воєнні злочини Росії в Україні
06:30
Анонс
Лука Модріч (ліворуч)
Хорватія - Марокко: де та коли дивитись матч за третє місце на ЧС-2022
04:26
Інфографіка
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 39 росіян, комплекс ЗРК, 2 безпілотники і 3 сховища з боєприпасами
03:57
Окупанти
РФ переформатує усі лікарні Луганської області на військові госпіталі, - Центр національного спротиву
03:13
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Аргентина - Франція: букмекери дали прогноз на фінал чемпіонату світу з футболу
02:50
Денис Пушилін
Окупанти не готові до зими - шалений дефіцит продуктів і масове безробіття: У ЦНС розповіли про гуманітарну кризу на Донеччині
02:18
Кадирівці
Генерал Ходжес оцінив можливість наступу Росії на Київ у лютому
01:29
Серхіо Бускетс, збірна Іспанії
Легендарний гравець оголосив про закінчення кар'єри у збірній Іспанії
00:51
Жозеп Боррель
Боррель назвав ракетні удари РФ "невибірковим терором і воєнними злочинами" та закликав покарати причетних
00:49
Роман Зозуля, Андрій Шевченко, Євро-2016
Футболіст-волонтер Зозуля розкритикував Шевченка за фото з президентом ФІФА та дружбу з Берлусконі й Абрамовичем
00:33
Ексклюзив
Київ
Ескалація має на увазі продовження війни, а оточення Києва нівелює для росіян усі їхні невдачі, - військовий аналітик Левін
00:22
Тео Ернандес, Олів'є Жиру, збірна Франції ЧС-2022
Франція втратила 5 важливих футболістів перед фіналом ЧС-2022
2022, п'ятниця
16 грудня
23:59
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ за добу завдала 79 ударів по Сумщині. Застосували гранатомети, артилерію, міномети і безпілотники
23:44
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 грудня
23:20
Надзвукова ракета Туреччини
Туреччина провела успішне випробування першої  надзвукової ракети
22:55
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Сунак пропонує оцінити ефективність британської допомоги Україні, - BBC
22:46
Естонія
"Сюрреалістичний терор": Естонія після ракетного удару РФ закликала надати Україні більше зброї
22:35
Молдова
"За некоректне висвітлення подій в Україні": Молдова припиняє трансляцію кількох російських телеканалів
22:15
Швейцарія
Швейцарія приєдналась до нових санкцій ЄС проти РФ, стелі ціни на нафту та тиску на Іран
22:11
Президент України Зеленський
"Всі мішені РФ сьогодні - цивільні": Зеленський подякував ЗСУ за відбиття масованого ракетного удару
22:03
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ завдадуть удару по Білорусі у випадку нападу. Колонка Сергія Згурця
21:48
санкції
Партії, банки, Роскомнагляд, Лепс, Міхалков та родичі Кадирова: стали відомі подробиці нових санкцій ЄС
21:47
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Білий дім: не бачимо ознак можливого наступу на Київ найближчим часом
21:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Теперішня тактика РФ - гра в очікування, "вихованці" Путіна повертаються в концертні зали світу, ФІФА "забанила" Зеленського. Світові ЗМІ про Україну 16 грудня
21:16
Ексклюзив
Україна та Білорусь
День, коли білоруси перейдуть кордон України, буде останнім для незалежності Білорусі, - генерал-майор СБУ Ягун
21:09
Світовий банк
Світовий банк створює трастовий фонд для підтримки та відновлення України
20:57
Тримали за ґратами незгодних із окупацією: ДБР затримало чотирьох херсонських колаборантів
20:49
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Іран у рамках військового альянсу з Росією може отримати бойові кораблі
20:24
США та Україна
США анонсували новий пакет допомоги для відновлення енергосистеми України
20:08
У готелі в Берліні луснув один з найбільших у світі акваріумів, двоє людей отримали поранення
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Тактика намірів і початок історії
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 296-го дня війни: українка у топ-10 учених світу, дев’ятий пакет санкцій проти Росії та 60 збитих ракет
19:59
Євроcoюз ЄС
ЄС схвалив націоналізацію в Німеччині колишньої дочки Газпрому й найбільшого імпортера газу з РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV