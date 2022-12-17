Захисники знищили 2 ракети над Одещиною

Про це інформувало ОК "Південь" на фейсбуці.

Пресслужба командування повідомила, що ранком 17 грудня росіяни спрямували по Одещині чергову ракетну атаку, однак Сили ППО успішно знищили 2 "онікси".

"По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку: 2 ракети типу "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені Силами протиповітряної оборони", - зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти ударили по критичній інфраструктурі, а Києві - по енергоінфраструктурі.

Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами люди.

Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 12 ракет ворога.

Унаслідок масованих обстрілів 16 грудня пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звітував, що в п'ятницю, 16 грудня, Росія випустила по території України 76 ракет, 60 з них збили сили протиповітряної оборони.

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