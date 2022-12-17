Захисники знищили 2 ракети над Одещиною
Ранком 17 грудня Сили протиповітряної оборони знешкодили дві ворожі ракети "Онікс", що були спрямовані на атаку по Одеській області
Про це інформувало ОК "Південь" на фейсбуці.
Пресслужба командування повідомила, що ранком 17 грудня росіяни спрямували по Одещині чергову ракетну атаку, однак Сили ППО успішно знищили 2 "онікси".
"По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку: 2 ракети типу "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені Силами протиповітряної оборони", - зазначили в ОК "Південь".
- Нагадаємо, під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти ударили по критичній інфраструктурі, а Києві - по енергоінфраструктурі.
- Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами люди.
- Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 12 ракет ворога.
- Унаслідок масованих обстрілів 16 грудня пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звітував, що в п'ятницю, 16 грудня, Росія випустила по території України 76 ракет, 60 з них збили сили протиповітряної оборони.
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