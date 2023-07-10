Окупанти перекинули до кордону з Україною снайперів-новачків

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Таким чином російські вбивці планують проводити навчання вздовж меж Сумщини", - йдеться у повідомленні.

"Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані", - додали в ЦНС.

Що відомо про ситуацію на Сумщині

У червні генерал Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися.

"Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи. Росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", - зазначив він.

3 липня росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, а зазнавши невдачі, відкрили вогонь по мирному населенню. Загинули дві цивільні людини.

Згідно з повідомленням Генштабу, опублікованим уранці 10 липня, вночі та вранці росіяни обстріляли Есманьську, Краснопільську, Хотінську, Шалигінську громади. Також учора, 9 липня, ворог здійснив два мінометні обстріли Білопільської та Середино-Будської громад.

З огляду на інтенсивність артобстрілів та роботу ворожих ДРГ 10 липня Сумська ОВА ухвалила рішення евакуювати жителів прикордоння. Йдеться про 5-кілометрову зону біля держкордону.