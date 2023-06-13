Про це повідомили 13 червня в facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Зокрема, до Голої Пристані, під виглядом гуманітарної допомоги прибувають пусті вантажівки, які російські військовослужбовці завантажують награбованим - побутовою технікою, меблями та іншим майном", - йдеться у дописі.

Окрім цього, відомо, що триває примусова паспортизація громадян України в Мелітополі Запорізької області. Так, окупанти активно погрожують батькам випускників щодо неможливості отримання атестатів про закінчення школи в разі відмови отримання підлітками російського паспорта.

Армія РФ завдала 31 авіаудар та здійснила 47 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах України

"Ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура", - зазначили у Генштабі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 26 бойових зіткнень.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі та Хотіївка Чернігівської області; Середина-Буда, Товстодубове, Сопич, Заруцьке, Гірки, Білопілля, Юнаківка, Запсілля і Степок Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище та Бударки на Харківщині.

Куп’янський напрямок: противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське - Луганської.

Лиманський напрямок: протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого на Харківщині та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне та Суха балка Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: наші захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки, а також артилерійських обстрілів Мар’їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, це - Времівка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Жереб’янки, Лобкове і Кам’янське Запорізької області; Новоберислав, Веселе, Козацьке, Чорнобаївка, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони уразили 3 пункти управління й 3 артилерійських підрозділи ворога на вогневих позиціях

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що українські воїни знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.