Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у телеграм.



"Знову велике поповнення гусеничної техніки через Маріуполь у напрямку Запорізької області", - написав Андрющенко.



Радник мера Маріуполя зазначив, що інтенсивність перекидання ворожої техніки щодня зростає.

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