Окупанти підвищують інтенсивність перекидання важкої техніки через Маріуполь, - Андрющенко
Зафіксовано рух великої кількості ворожої гусеничної техніки у напрямку Запорізької області
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у телеграм.
"Знову велике поповнення гусеничної техніки через Маріуполь у напрямку Запорізької області", - написав Андрющенко.
Радник мера Маріуполя зазначив, що інтенсивність перекидання ворожої техніки щодня зростає.
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