Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у телеграмі.



"Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через Маріуполь. Щонайменше три тягачі перевозили танки модифікації Т-90 через центр міста у напрямок Мангуш - Бердянськ", - зазначив радник мера.





Петро Андрющенко додав, що будемо зберігати стриманий оптимізм щодо нічної утилізації ворога у Бердянську.