Окупанти вперше перекидають танки Т-90 у напрямку Бердянська через Маріуполь, - Андрющенко
Зафіксовано, як щонайменше три тягачі перевозили через центр міста російські танки Т-90
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у телеграмі.
"Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через Маріуполь. Щонайменше три тягачі перевозили танки модифікації Т-90 через центр міста у напрямок Мангуш - Бердянськ", - зазначив радник мера.
Петро Андрющенко додав, що будемо зберігати стриманий оптимізм щодо нічної утилізації ворога у Бердянську.
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