"Окупанти повірили у ATACMS": чиновник розповів про рухи росіян щодо аеропорту та порту Бердянська
Точкові рухи окупантів по логістиці в тилу кажуть про те, що вони повірили в ATACMS і в те, що їм дуже небезпечно в Бердянську
Про це розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в етері телеканалу "Еспресо".
"Аеродром на тривалий час втратив свою функціональність і сьогодні окупанти бояться використовувати його в цьому напрямку, розміщувати там наново свою техніку. Півроку вони зухвало стояли, базувалися там, але мапа бойових дій, на щастя, змінюється завдяки тій зброї, яку ми отримуємо і вмінню нею користуватися", - зазначив Дудукалов.
За його словами, окупанти дуже обережно, але продовжують жахливу "традицію" щодо перевезення боєкомплектів в Бердянськ.
"Вони створюють перевезення через порт, вивантажуючи його вночі переважно, щоб місцеве населення не бачило. Крім того розміщують там ППО, певний особовий склад і частину боєкомплекту, використовуючи порт в Маріуполі як військовий об'єкт безпосередньо", - підсумував Дудукалов.
- У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах поблизу Луганська та Бердянська.
- ССО підтвердили удар по аеродромах в Луганську та Бердянську. Знищено 9 гелікоптерів та склад боєприпасів.
- 19 жовтня у Defense Express проаналізували, скільки гелікоптерів уразили ATACMS на летовищах поблизу Луганська та Бердянська.
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