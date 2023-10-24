"Окупанти повірили у ATACMS": чиновник розповів про рухи росіян щодо аеропорту та порту Бердянська

Про це розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в етері телеканалу "Еспресо".

"Аеродром на тривалий час втратив свою функціональність і сьогодні окупанти бояться використовувати його в цьому напрямку, розміщувати там наново свою техніку. Півроку вони зухвало стояли, базувалися там, але мапа бойових дій, на щастя, змінюється завдяки тій зброї, яку ми отримуємо і вмінню нею користуватися", - зазначив Дудукалов.

За його словами, окупанти дуже обережно, але продовжують жахливу "традицію" щодо перевезення боєкомплектів в Бердянськ.

"Вони створюють перевезення через порт, вивантажуючи його вночі переважно, щоб місцеве населення не бачило. Крім того розміщують там ППО, певний особовий склад і частину боєкомплекту, використовуючи порт в Маріуполі як військовий об'єкт безпосередньо", - підсумував Дудукалов.