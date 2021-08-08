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Окупанти споруджують на околиці Євпаторії санаторій для Росгвардії

8 серпня, 2021 неділя
19:51
Суспільство

Жителі Євпаторії обурені тим, що зараз відбувається в колишньому пансіонаті "Меркурій" в селищі Заозерне, який окупанти зрівняли з землею й споруджують абсолютно новий санаторій

Про це із посиланням на портал АРК розповідає Еспресо.TV.

"Невже на будівництво нового пансіонату гроші знайшлися, а на одну одиницю збиральної техніки не вистачило? Ну ви подивіться, що ви там розвели за свинарник. Навряд чи на плацу в ваших частинах можна побачити подібне. Ну, хоча б раз в день прибирайте за собою, врешті решт. Територія знаходиться в принципі, в центрі селища", – скаржаться євпаторійці звертаючись до так званого "силового відомства" РФ. Адже саме для Росгвардіі окупанти зруйнували "Меркурій" й хочуть поставити на його місці нову оздоровницю

Пансіонат “Меркурій” розташовувався на самому березі Чорного моря в зеленій парковій зоні, в самій екологічно чистій частині курортної зони Євпаторії - районі Заозерне.

Територію пансіонату "Меркурій" заслужено називали "Піцундою в Євпаторії", завдяки великій кількості хвойних дерев, зелених насаджень і квітників, які насичували повітря фітонцидами і аероіонами. Це був центр лікування алергічних і легеневих захворювань, профілактики серцево-судинних хвороб.

"Меркурій" раніше призначався для оздоровлення співробітників українського МВС та МНС.

Зараз же цей пансіонат чекатиме лише відпочиваючих співробітників Росгвардіі, завдяки яким місцеві жителі змушені задихатися в пилу і забути про територію пансіонату, куди могли вільно проходити і також насолоджуватися великою кількістю хвойних насаджень.

Тепер, в дусі окупантів, після закінчення будівництва, вхід для звичайних кримчан буде закритий.

Загаломк, за умовами тендеру, у селищі Заозерне для Росгвардіі планується побудувати спальний корпус на 350 місць і кілька окремих сімейних будиночків, адміністративну будівлю, будівлю для проживання з казармою і гуртожитком, культурно-дозвільний центр із залом для глядачів на 350 осіб, лікувально-оздоровчий корпус з басейном і лікувально-діагностичним корпусом.

Під майбутній санаторій знесуть старі будівлі: енергоблок, кілька спальних корпусів, навіси, склади, оранжереї, два гуртожитки, клуб-їдальню, павільйон дитячої творчості, медпункт на пляжі і інші споруди, а також інженерні мережі.


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Крим
Чорне море
Євпаторія
Росгвардія
новини Криму
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