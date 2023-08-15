Окупанти в Енергодарі викрали ще одного працівника Запорізької АЕС

Про це повідомляють у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що викрадення працівника ЗАЕС сталося близько місяця тому, 18 липня 2023 року. Ним виявився 60-річний Сергій Спартесний. На атомній станції він працював начальником зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу.

В Енергоатомі додали, що озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка та забрали його до місцевого окупаційного відділку поліції. Раніше в будинку працівника ЗАЕС неодноразово проводилися обшуки, росіяни постійно перевіряли його комп’ютер, телефон та соціальні мережі.

Увесь цей час співробітник ЗАЕС перебуває в поліції, про його стан досі немає жодної інформації. Також росіяни не повідомляють про звинувачення, які чоловікові висувають окупанти. Зв’язку зі Спартесним немає.

В Енергоатому закликали світову спільноту докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи просто за те, що вони українці.

Фото: Енергоатом

Росія викрадає працівників ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Центр нацспротиву у квітні 2023 року повідомляв, що у тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають співробітників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити їх співпрацювати.

Там зазначали, що ворог створив "кишенькову" професійну спілку, до якої примусово мають приєднатись усі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять і катують. Особливу увагу загарбники приділяють тим, хто не уклав договір із Росатомом.

За декілька днів стало відомо, що рашисти у масках викрали та вивезли чотирьох працівників Запорізької атомної електростанції у невідоме місце.

16 травня повідомлялося, що російські окупанти заборонили атомникам спілкуватися між собою. В Енергоатомі наголошували, що перед робочою зміною вони уважно та ретельно перевіряють атомників на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця виключно естакадою. "Під суворим табу і будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено", - зазначали в Енергоатомі.

28 липня стало відомо, що російські окупанти ще місяць тому, 23 червня 2023 року, викрали ще одного працівника Запорізької АЕС Сергія Потинга. У полоні чоловік регулярно піддається катуванням та фізичному насильству.