Про це інформує міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Російські загарбники продовжують знущатися з мешканців окупованих територій, запроваджуючи нові обмеження для тих, хто відмовляється отримувати паспорт РФ. Певно, що через недостатні темпи паспортизації на захоплених територіях загарбники отримують догани від свого злочинного керівництва. Тому окупанти продовжують тиснути на населення всіма можливими засобами, вдаючись до відкритого терору та шантажу", - заявив мер.

Повідомляється, що за дорученням окупаційної адміністрації, аптеки, які лишилися у місті та були захоплені, відмовляються видавати громадянам без російського паспорта життєво необхідні ліки - перш за все інсулін, деякі медикаменти для щитоподібної залози тощо.

"Це саме ті категорії пільгових ліків, які громадяни України мають право отримувати повністю безплатно, адже від їхнього застосування залежить життя пацієнтів", - пояснює Орлов.

Водночас з 1 вересня в Енергодарі рашисти хочуть заборонити надавати медичну допомогу без наявності паспорта Росії.

"Уже зараз людям, які не мають "папірця" РФ, можуть відмовити в госпіталізації або у наданні медичних послуг. Тобто загарбники користуються вразливим становищем людей аби змусити їх отримати паспорт своєї "недокраїни". Такі дії окупантів суперечать не тільки всім можливим правовим нормам, юридичним статтям та конвенціям, але й всім принципам людяності та моралі", - додав міський голова.