Про це він розповів в етері Еспресо.



"Окупанти почали відчувати себе у Маріуполі достатньо спокійно, не нервуються. По-перше, вони попривозили під Новий рік свої сім'ї, останнім часом помічено дуже багато російських військових разом дружинами. Так само під окупантів повідкривали деякі дискотеки та ресторани у місті. Звичайна цивільна людина туди потрапити не може, це треба бути або колаборантом вищої ланки, або ж військовим, хоча насправді ці заклади забиті дагестанцями та кадирівцями, які там гуляють і у них все гаразд. Однак, саме у місті вони відчувають себе спокійно, тому що впевнені, що є гарнізоном у Маріуполі від Росії, а на передовій вони не опиняться. А от щодо Маріупольського району, то там постійно доукомплектовуються всілякі частини та відправляються на ділянки фронту, відповідно, там вони почуваються зовсім інакше", - прокоментував радник міського голови Маріуполя.

Петро Андрющенко зауважив, що настрої серед окупантів різні та діаметрально протилежні між настроями російських військових у Маріуполі та у Маріупольському районі.

"Так само різняться настрої й у колаборантів Маріуполя та Маріупольського району. Ті, хто у районі, починають скуповувати квартири десь на Росії та потроху вивозити речі, тому що спілкуються з російськими військовими, яких відвели з Херсона. А ті, хто у місті, то поки зайняті остаточним розграбуванням Маріуполя", - зазначив Андрющенко.

23 грудня стало відомо, що російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру в Маріуполі, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції".

25 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі окупанти зносили історичні будівлі в центрі міста

28 грудня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники заборонили масові зібрання під час новорічних свят

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