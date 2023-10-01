Окупанти вдарили по середмістю Вовчанська: загинув цивільний
Уранці неділі, 1 жовтня, російські окупанти обстріляли з артилерії середмістя міста Вовчанськ Харківської області, унаслідок чого загинув цивільний чоловік
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Зазначається, що ворожий обстріл міста стався близько 11:00.
Внаслідок отриманих поранень на місці загинув 63-річний чоловік. Під час обстрілу він проїжджав біля центрального майдану на велосипеді.
Як додали у Міністерстві внутрішніх справ, під ворожим ударом опинилася центральна площа Вовчанська.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
Обстріли регіонів України 1 жовтня: що відомо
Увечері та в ніч на 1 жовтня РФ здійснила комбіновану повітряну атаку України. Ворожі цілі зафіксовані у багатьох регіонах.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині сталися влучання по цивільній інфраструктурі. В Умані на Черкащині росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі, унаслідок чого там виникли пожежі на складах із зерном, Також стало відомо про поранену людину.
Приблизно о 01:00 росіяни завдали ракетного удару по місту Харків - зафіксовані "прильоти" 3 ракет С-300 по території цивільного підприємства, там сталася пожежа.
Також близько 04:00 армія РФ обстріляла село Станіслав Херсонської області. Там постраждало двоє чоловіків, яких доставили до лікарні. Інформація про руйнування встановлюється.
Крім того, о 01:15 удари ворожими дронами зафіксовано за межами населеного пункту на Миколаївщині. Внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан.
Про вибухи також повідомляли у Запоріжжі, а на Одещині оголосили небезпеку атаки "шахедів". Загалом уночі 1 жовтня Повітряні сили разом з ППО знищили у небі над Україною 16 із 30 випущених російських ударних безпілотників.
На ранок стало відомо, що окупанти вночі вдарили по селу Кіндратівка у Дружківській громаді Донецької області. Від російського обстрілу постраждала родина з чотирьох членів та 16-річним сином. Крім того, Росія атакувала прикордонне місто Дружба, що на Сумщині, унаслідок чого було поранено місцеву жительку.
Пі ранок російські терористи запустили "шахеди" на територію Донеччини та влучили у будинок у місті Лиман. Унаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені
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