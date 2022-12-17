Окупанти вгатили по геріатричному центру на Херсонщині

Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

"Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям", - ідеться в повідомлені.

Янушевич зазначив, що заклад розташований у селі Степанівка. Тепер у центрі зруйновано ворота, вибито вікна та двері. Також пошкоджено дах і ґанок.

16 грудня російська армія 27 разів обстрілювала територію Херсона й вранці 17 грудня завдала по місту чергового удару.