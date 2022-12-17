Окупанти вгатили по геріатричному центру на Херсонщині
У суботу, 17 грудня, російська армія завдала удару по херсонському закладу, де надають допомогу літнім людям
Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.
"Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям", - ідеться в повідомлені.
Янушевич зазначив, що заклад розташований у селі Степанівка. Тепер у центрі зруйновано ворота, вибито вікна та двері. Також пошкоджено дах і ґанок.
- 16 грудня російська армія 27 разів обстрілювала територію Херсона й вранці 17 грудня завдала по місту чергового удару.
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