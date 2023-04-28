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Окупанти використовують школи й лікарні у військових цілях, а за добу РФ здійснила 40 атак на фронті, - Генштаб

28 квітня, 2023 п'ятниця
19:07
Війна з Росією окупанти крим

Росіяни на тимчасово окупованих територіях використовують навчальні та лікувальні заклади у військових цілях, водночас 28 квітня РФ атакувала захисників на фронті 40 разів

Про це Генштаб поінформував на фейсбуці.

Росіяни випустили по Україні 23 крилатих ракети та здійснили 28 авіаційних ударів і 11 обстрілів з РСЗВ

За добу 28 квітня РФ здійснила пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Захисники знищили 21 крилату ракету, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня. Від ракетного терору росіян постраждали Умань на Черкащині, Дніпро, а також Українка на Київщині. Зокрема ворог завдав 28 авіаційних ударів та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Попередньо, загинули щонайменше 20 мирних жителів, серед них 3 дітей. Пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків та інша цивільна інфраструктура.

ЗСУ відбили 40 ворожих атак та уразили 3 пункти управління РФ

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби здійснив понад 40 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Українська авіація упродовж доби завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів. Водночас ракетні війська та артилерія уразили 3 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.

Окупанти використовують навчальні та лікувальні заклади у військових цілях

Росіяни надалі використовують навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях: загарбники облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу.

"Так, в населеному пункті Луб’янка Луганської області, в будівлі місцевої школи дислокуються військовослужбовці російських окупаційних військ. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом.

Місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області, окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди, протягом 27 квітня, було завезено велику кількість важкопоранених росіян. Для перевезення своїх поранених ворог використовував медичну вантажівку на базі КАМАЗ", - зазначили в Генштабі.

Ситуація за напрямками

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Російської Федерації. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Семенівка та Леонівка; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка та Бучки Чернігівської області; Ромашкове, Вільна Слобода, Іскрисківщина, Волфине та Ободи Сумської області, а також Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку цієї доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Білогір’я, Високе Запорізької області; Милове, Берислав, Одрадокам’янка, Веселе, Антонівка, Херсон та Білозерка Херсонської області.

  • Нагадаємо, в Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинули щонайменше 22 людини, серед них - троє дітей, 18 травмовані. У Дніпрі загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, четверо людей постраждали.
  • На Чернігівщині вдень 28 квітня росіяни завдали трьох авіаударів по Костобоброву, пошкоджено вісім будинків.
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