Окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування ракетоносій

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

Станом на 07:30 в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

Натомість в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, а в Середземному - 2 кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.