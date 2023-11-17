Окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування ракетоносій
Станом на ранок 17 листопада російські окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування 2 кораблі, серед них є один ракетоносій
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
Станом на 07:30 в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.
Натомість в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, а в Середземному - 2 кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.
- 16 листопада російські окупанти вивели в Чорне та Азовське моря на бойове чергування по одному кораблю. Ракетоносіїв серед них не було.
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