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Окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування ракетоносій

17 листопада, 2023 п'ятниця
08:09
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Станом на ранок 17 листопада російські окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування 2 кораблі, серед них є один ракетоносій

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

Станом на 07:30 в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

Натомість в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, а в Середземному - 2 кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

  • 16 листопада російські окупанти вивели в Чорне та Азовське моря на бойове чергування по одному кораблю. Ракетоносіїв серед них не було.
корабель
російська армія
ВМСУ
Азовське море
ракетний удар
Чорне море
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