Про це він розповів в етері Еспресо.

"Прибувають мобілізовані, які потроху навчаються, але все-таки це гарматне м'ясо, яке буде стримувати наступ наших військ. До того ж відбуваються і дивні речі. Сьогодні надійшла інформація, що з Херсона був повністю вивезений обласний шпиталь. Була команда, щоб всіх людей, які навіть не можуть рухатися, вивезти з цього шпиталя. Обладнання вивезли ще трохи раніше. А з іншого боку, окупанти розгортають польові шпиталі у Херсоні та навкруги міста", - повідомив офіцер Руху Опору "Вільна Україна".

Нестор Воля додав, що з Херсону виїзджають офіцери, фсбшники, колаборатнти та представники окупаційної влади. Тобто у них є розуміння, що з одного боку, якщо буде наказ не відступати, то вони до нього готуються, а з іншого боку - треба швидше виїзджати, бо вони Херсон не втримають.

28 жовтня голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова розповіла, що у Херсоні перебуває велика кількість особового складу армії РФ

Також у Генштабі повідомили, що близько 1000 мобілізованих солдатів Росії відправили для посилення угруповання противника на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонщини

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb