Окупанти вивезли з Херсона обласний шпиталь і розгортають навколо міста польові шпиталі, - офіцер Руху Опору "Вільна Україна" Воля
Нестор Воля, офіцер Руху Опору "Вільна Україна"зазначив, що обладнання з обласного шпиталю вивезли ще раніше, а сьогодні надійшла команда вивезти всіх, хто може і не може рухатися
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Прибувають мобілізовані, які потроху навчаються, але все-таки це гарматне м'ясо, яке буде стримувати наступ наших військ. До того ж відбуваються і дивні речі. Сьогодні надійшла інформація, що з Херсона був повністю вивезений обласний шпиталь. Була команда, щоб всіх людей, які навіть не можуть рухатися, вивезти з цього шпиталя. Обладнання вивезли ще трохи раніше. А з іншого боку, окупанти розгортають польові шпиталі у Херсоні та навкруги міста", - повідомив офіцер Руху Опору "Вільна Україна".
Нестор Воля додав, що з Херсону виїзджають офіцери, фсбшники, колаборатнти та представники окупаційної влади. Тобто у них є розуміння, що з одного боку, якщо буде наказ не відступати, то вони до нього готуються, а з іншого боку - треба швидше виїзджати, бо вони Херсон не втримають.
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