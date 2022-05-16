Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За оперативною інформацією, 16 травня вдень російські окупанти обстріляли територію Харківщини. Один зі снарядів влучив у склад, де зберігалася аміачна селітра.

За словами ОВА, жителі півночі Донеччини бачили стовп диму значних розмірів. За попередніми даними, небезпеки для мирного населення немає.

Кириленко інформує, що аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин. Найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що досягає 200-500 м від епіцентру.

"Загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють", - коментує ОВА.

Наразі фахівці встановлюють масштаби заподіяної довкіллю шкоди.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 11 травня було пошкоджено склад з аміачною селітрою біля Краматорська

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