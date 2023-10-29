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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти з артилерії вдарили по селу Острівське на Донеччині: загинув місцевий

29 жовтня, 2023 неділя
21:08
Війна з Росією Бахмут, російський обстріл

У неділю, 29 жовтня, російська терористична армія з артилерії обстріляла село Острівське Покровської громади Донецької області. Унаслідок ворожо атаки загинув чоловік

Про це заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, пише "Суспільне".

Зазначається, що близько 11:20 ворог обстріляв село Острівське Покровського району. За попередніми даними, росіяни атакували населений пункт зі ствольної артилерії.

Від влучання снарядів по одній з вулиць загинув 72-річний чоловік, який отримавши гуманітарну допомогу, йшов до додому.

  • Протягом минулої доби Росія атакувала Донецьку область. Унаслідок ворожих ударів поранення отримали четверо працівників поліції.
Україна
російська армія
Донеччина
ракетний удар
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