Окупанти з артилерії вдарили по селу Острівське на Донеччині: загинув місцевий

Про це заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, пише "Суспільне".

Зазначається, що близько 11:20 ворог обстріляв село Острівське Покровського району. За попередніми даними, росіяни атакували населений пункт зі ствольної артилерії.

Від влучання снарядів по одній з вулиць загинув 72-річний чоловік, який отримавши гуманітарну допомогу, йшов до додому.