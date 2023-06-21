Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Місто фактично закрите на вʼїзд та виїзд, за виключенням військових та колаборантів й їх родичів, які ще не встигли втекти", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що окупанти також заборонили вільне пересування містом і збільшили кількість блокпостів.

"Особлива увага приділяється тим, хто не має ворожого паспорта", - розповіли у Спротиві.

Василівка – це ключовий населений пункт, який відкриває ЗСУ дорогу на інші напрямки - Токмак і Мелітополь. Тому в міру просування українських захисників наростають панічні настрої армії РФ. Саме з цим вочевидь пов'язане посилення репресивного режиму у Василівці.