Окупанти закрили Василівку Запорізької області на в'їзд і виїзд і обмежили пересування містом
Росіяни в межах так званих контрдиверсійних заходів закрили тимчасово окуповану Василівку Запорізької області на в'їзд і виїзд та обмежили пересування містом
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Місто фактично закрите на вʼїзд та виїзд, за виключенням військових та колаборантів й їх родичів, які ще не встигли втекти", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що окупанти також заборонили вільне пересування містом і збільшили кількість блокпостів.
"Особлива увага приділяється тим, хто не має ворожого паспорта", - розповіли у Спротиві.
Василівка – це ключовий населений пункт, який відкриває ЗСУ дорогу на інші напрямки - Токмак і Мелітополь. Тому в міру просування українських захисників наростають панічні настрої армії РФ. Саме з цим вочевидь пов'язане посилення репресивного режиму у Василівці.
- 19 червня в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Це близько 17 км від Василівки.
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