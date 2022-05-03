Окупанти застосовували в Ірпені "іскандери" та шрапнельні снаряди, 70% міста пошкоджено: Венедіктова про розслідування злочинів РФ на Київщині

Про це Ірина Венідіктова повідомила під час брифінгу.



"Оглянуто 17535 об'єктів, встановлено 885 повністю зруйнованих об'єктів, 2738 - частково зруйнованих, 8651 - поверхнево пошкоджено. Це означає, що 70% міста зазнало пошкоджень. Під час огляду нами встановлено 6 місць розташування ворожих позицій", - сказала Венедіктова.



За її словами, в ході огляду вилучили 190 вибухонебезпечних предметів та одиниць зброї.Також вона додала, що прокурори та слідчі зафіксували застосування ворогом по мирному населенню протипіхотних мін, мінометних мін 82 та 120 калібру, аеробалістичних ракет "Іскандер-М", шрапнельних снарядів. За її словами це є порушеннями військових законів та звичаїв війни.



Вона повідомила, що правоохоронці отримали свідчення щодо 7 розстрілів мирних громадян та місць їх поховання. Також огляд підтвердив розстріл автомобіля з танку, на якому жінка із 12-річним сином та чоловіком намагались евакуюватись із міста. Наразі в Ірпені почали працювати експерти.



"Результати цих експертиз та зібраних нами доказів беззаперечної присутності в місті військовослужбовців Російської Федерації, висновків судово-медичних експертів, свідчень свідків та потерпілих, ми однозначно встановимо і будемо встановлювати винних осіб", - сказала вона.



В місті опитали 228 свідків. В основному це місцеві мешканці, які не змогли евакуюватись і були безпосередніми свідками злочинів.

22 квітня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що Росія заздалегідь планувала вбивати та катувати українців.

25 квітня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду доєднався до розслідувань злочинів Росії, які веде слідча група України, Литви та Польщі.

28 квітня прокурори Бучанської окружної прокуратури Київської області заочно повідомили про підозру 10 військовослужбовцям 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії у жорстокому поводженні з цивільним населенням й інших порушеннях законів та звичаїв війни.