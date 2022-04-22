Це стратегія їхнього головнокомандувача: Венедіктова заявила, що РФ заздалегідь планувала вбивати та катувати українців

Про це повідомляє The Guardian.



За словами Венедіктової, сьогодні її команда працює майже з 8 тис. справ щодо військових злочинів в Україні.



"Я думаю, що це стратегія їхнього головнокомандувача, тому що ми бачимо таку ж стратегію в інших країнах. Вони мають план А: міста мають капітулювати.Якщо місто не капітулює, отже, план Б: максимально залякати це населення. Вбивати, ґвалтувати, катувати та робити інші жорстокі речі. Це - стратегія війни", - заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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