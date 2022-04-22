Це стратегія їхнього головнокомандувача: Венедіктова заявила, що РФ заздалегідь планувала вбивати та катувати українців
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова впевнена, що Росія заздалегідь планувала вбивати та катувати українців
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Венедіктової, сьогодні її команда працює майже з 8 тис. справ щодо військових злочинів в Україні.
"Я думаю, що це стратегія їхнього головнокомандувача, тому що ми бачимо таку ж стратегію в інших країнах. Вони мають план А: міста мають капітулювати.Якщо місто не капітулює, отже, план Б: максимально залякати це населення. Вбивати, ґвалтувати, катувати та робити інші жорстокі речі. Це - стратегія війни", - заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
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