Про це повідомляє міський голова Вадим Лях.

За попередніми даними, зранку 11 травня росіяни завдали ракетних ударів по двох мікрорайонах міста Словʼянськ.

Масштаби руйнувань наразі уточнюються. За словами Ляха, обійшлося без жертв.

Мер закликав громадян зберігати спокій та не виставляти фотоматеріалів із місця подій.

Нагадуємо, що зранку окупанти також обстріляли Чернігівщину. Атака відбулася із території РФ. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

А у Запоріжжі підрозділи ППО збили російську ракету, унаслідок чого та вибухнула над інфраструктурним обʼєктом

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