Окупанти завдали ракетних ударів по двох мікрорайонах Словʼянська, обійшлося без жертв
Російські окупанти обстріляли два мікрорайони Словʼянська. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв
Про це повідомляє міський голова Вадим Лях.
За попередніми даними, зранку 11 травня росіяни завдали ракетних ударів по двох мікрорайонах міста Словʼянськ.
Масштаби руйнувань наразі уточнюються. За словами Ляха, обійшлося без жертв.
Мер закликав громадян зберігати спокій та не виставляти фотоматеріалів із місця подій.
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