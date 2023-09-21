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Окупанти заявили про "масштабну кібератаку" на кримські інтернет-ресурси

21 вересня, 2023 четвер
10:47
Війна з Росією кібератака

У четвер, 21 вересня, російські окупанти заявили про нібито "масштабну кібератаку" на кримські інтернет-ресурси, у тому числі на сайти так званих держорганів та ЗМІ Криму

Про це заявив радник так званого російського глави Криму Олег Крючков.

"На кримські інтернет-ресурси ведеться масштабна кібератака. Деякі сайти держорганів та ЗМІ можуть працювати з перебоями", - написав він.

Окупант також попросив вибачення у жителів півострова за "тимчасові незручності".

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Крим
окуповані території
окупанти
кібератаки
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