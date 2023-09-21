Окупанти заявили про "масштабну кібератаку" на кримські інтернет-ресурси

Про це заявив радник так званого російського глави Криму Олег Крючков.

"На кримські інтернет-ресурси ведеться масштабна кібератака. Деякі сайти держорганів та ЗМІ можуть працювати з перебоями", - написав він.

Окупант також попросив вибачення у жителів півострова за "тимчасові незручності".