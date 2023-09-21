Окупанти заявили про "масштабну кібератаку" на кримські інтернет-ресурси
У четвер, 21 вересня, російські окупанти заявили про нібито "масштабну кібератаку" на кримські інтернет-ресурси, у тому числі на сайти так званих держорганів та ЗМІ Криму
Про це заявив радник так званого російського глави Криму Олег Крючков.
"На кримські інтернет-ресурси ведеться масштабна кібератака. Деякі сайти держорганів та ЗМІ можуть працювати з перебоями", - написав він.
Окупант також попросив вибачення у жителів півострова за "тимчасові незручності".
- 21 вересня Служба безпеки та Військово-морські сили підтвердили масовану атаку на Крим. Вони поцілили по військовому аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Натомість міноборони РФ заявило, що ППО знищила 19 безпілотників над півостровом
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