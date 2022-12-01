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Олена Зеленська і король Британії Карл ІІІ відкрили у Лондоні центр для українців

1 грудня, 2022 четвер
01:40
Суспільство

У середу, 30 листопада, перша леді України Олена Зеленська зустрілась із королем Великої Британії Карлом ІІІ, щоб офіційно відкрити у Лондоні при Українському греко-католицькому соборі прихисток для прибулих із України

Про це повідомляє в Instagram пресслужба британської королівської родини.

"Його Величність Король приєднався до першої леді України, щоб офіційно відкрити новий Центр гостинності в Українському католицькому соборі в Лондоні, де вони зустрілися з персоналом, волонтерами та родинами переміщених осіб з України. Створений для допомоги громадянам України, які прибувають до Великої Британії, центр є місцем контакту для отримання всієї необхідної інформації щодо прибуття, поселення та довгострокового проживання у Великій Британії. Він також діє як соціальний центр, який допомагає українцям залишатися на зв'язку зі своєю культурою та спадщиною", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Зеленська зазначила в Instagram, що це вже не перша зустріч Карла ІІІ із українцями.

"Мала за честь особисто зустрітися із Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, який завітав в Український католицький собор в Лондоні, на території якого розташовано і лондонський Ukrainian Welcoming Centre. Це вже не вперше Його Величність знаходить час та теплі слова для підтримки вимушених переселенців з України — нещодавно він відвідував їх у Шотландії, ще раніше в Румунії. Подякувала від імені усіх українців за допомогу, яку Сполучене Королівство надає і надаватиме Україні. Бо тут, у Лондоні, на кожному кроці, під час кожної зустрічі відчуваю, як міцнішає ця підтримка — й міцнішає наша дружба", - написала Зеленська.

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