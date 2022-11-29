За злочини РФ треба покарати "колективного Путіна", — Зеленська

Про це в інтерв'ю британському телеканалу Sky News заявила перша леді України Олена Зеленська.

"Я думаю, що це не лише одна людина – Путін – ми говоримо про "колективного Путіна", і я вважаю, що весь "колективний Путін" повинен бути покараний”, - сказала вона.

Окрім цього, Зеленська також додала, що потрібно об'єднати світову спільноту заради підтримки створення спеціального трибуналу для покарання російських воєнних злочинців.

"Нам потрібно об’єднати світову спільноту, так само як це сталося в січні 1942 року, щоб підтримати спеціальний трибунал за агресію Росії проти України", - сказала вона.

Перша леді України закликала Велику Британію виступити лідером у створенні такого спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування Росії за агресію проти українського народу, наголосивши, що "просто зупинити війну недостатньо".

5 листопада стало відомо, що Microsoft став партнером фундації Олени Зеленської.

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