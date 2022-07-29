Оленівка - це українська Катинь. Резніков про воєнний злочин росіян

Про це Олексій Резніков написав у Twitter.

"Обстріл Росією в'язниці в Оленівці — це українська Катинь. Катування і вбивства українських військовополонених — це порушення Женевських конвенцій. Росія — це непримиренна терористична держава, яка повинна бути переможена на полі бою", - вважає український міністр оборони.

СБУ, ЗСУ та розвідка вимагають від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту.

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого.

СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.

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