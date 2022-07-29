Оленівка - це українська Катинь. Резніков про воєнний злочин росіян
Міністр оборони України заявив, що російська держава-терорист має бути знищена на полі бою
Про це Олексій Резніков написав у Twitter.
"Обстріл Росією в'язниці в Оленівці — це українська Катинь. Катування і вбивства українських військовополонених — це порушення Женевських конвенцій. Росія — це непримиренна терористична держава, яка повинна бути переможена на полі бою", - вважає український міністр оборони.
- СБУ, ЗСУ та розвідка вимагають від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту.
- Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого.
- СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.
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