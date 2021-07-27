Олімпіада-2020: Українка Костевич встановила на Іграх у Токіо неймовірне досягнення
Українка Олена Костевич на Іграх у Токіо здобула бронзу в стрільбі з пістолета у міксті та виграла свою четверту олімпійську медаль в кар'єрі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олена Костевич з Олегом Омельчуком виборола у Японії бронзу у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м у міксті. Таким чином, українка стала чотириразовою медалісткою Олімпійських ігор.
Костевич здобула золото в стрільбі з пістолета на 10 м у Афінах в 2004 році та виграла дві бронзи у Лондоні у 2012 році - у стрільбі з 10 м та 25 м.
Олена Костевич повторила досягнення фехтувальниці Ольги Харлан та веслувальниці Інни Осипенко-Радомської, в яких також по чотири олімпійські медалі. Наша шаблістка має золото, срібло та дві бронзи. Байдарочниця принесла Україні золото, два срібла та бронзу. Ще одну бронзу на Іграх-2016 вона виграла за збірну Азербайджану.
Рекордсменкою збірної України залишається Яна Клочкова, яка здобула у плаванні чотири золоті та одну срібну нагороду.
- 27 липня Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзову нагороду в стрільбі з пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо.
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