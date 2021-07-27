Олімпіада-2020: Українка Костевич встановила на Іграх у Токіо неймовірне досягнення

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Олена Костевич з Олегом Омельчуком виборола у Японії бронзу у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м у міксті. Таким чином, українка стала чотириразовою медалісткою Олімпійських ігор.

Костевич здобула золото в стрільбі з пістолета на 10 м у Афінах в 2004 році та виграла дві бронзи у Лондоні у 2012 році - у стрільбі з 10 м та 25 м.

Олена Костевич повторила досягнення фехтувальниці Ольги Харлан та веслувальниці Інни Осипенко-Радомської, в яких також по чотири олімпійські медалі. Наша шаблістка має золото, срібло та дві бронзи. Байдарочниця принесла Україні золото, два срібла та бронзу. Ще одну бронзу на Іграх-2016 вона виграла за збірну Азербайджану.

Рекордсменкою збірної України залишається Яна Клочкова, яка здобула у плаванні чотири золоті та одну срібну нагороду.