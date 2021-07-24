Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Першу медаль на Олімпіаді-2020 Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула бронзу в категорії до 48 кг.

У загальному медальному заліку Україна ділить з кількома командами 19-те місце. Лідирує з трьома золотими та однією бронзовою нагородою Китай.



Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у категорії до 48 кг.

У півфіналі Олімпійських ігор у Токіо Білодід поступилася японці Фуні Тонаці.

Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.

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