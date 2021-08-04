Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 5 серпня
За підсумками дванадцятьох змагальних днів Олімпійських ігор у Токіо збірна України здобула 1 золоту, 2 срібні та 8 бронзових медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У четвер, 5 серпня, у Токіо за медалі Олімпіади-2020 продовжать боротись українські спортсмени.
У півфіналі своєї вагової категорії битиметься боксер Олександр Хижняк. Іван Лосев візьме участь в фіналі зі спортивної ходьби на 20 км, а Марина Килипко виступить у стрибках у висоту з жердиною.
09:03 - Бокс. Середня вага, Півфінал. Олександр Хижняк
10:30 - Спортивна ходьба, 20 км. Чоловіки - Іван Лосев
13:00 - Легка атлетика. Стрибки з жердиною - Марина Килипко
Прямі трансляції на телеканалі UA:Перший
Читайте також: Топ-10 золотих надій України на Олімпіаді-2020За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула 11 нагород. Золото у категорії до 87 кг виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У ще одного борця-"класика" Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.
Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
З 1-ю золотою, 2-ма срібними та 8-ма бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 37-е місце.
Лідирує з 32-ма золотими, 22-ма срібними та 16-ма бронзовими медалями Китай.
- Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.
- Також у середу ще один борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв для України срібло.
- Крім цього, 4 серпня українки Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули бронзу серед дуетів у артистичному плаванні.
- Після цього Ірина Коляденко перемогла у бронзовому фіналі Олімпіади в категорії до 62 кг.
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