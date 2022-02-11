Олімпіада-2022: Усі результати українців у сьомий день Ігор у Пекіні
У п'ятницю, 11 лютого, представники України на зимових Олімпійських іграх у Пекіні змагаються у біатлоні, стрибках з трампліну, лижних гонках, шорт-треку та скелетоні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олімпійський день для України розпочала Анастасія Шепіленко. У жіночому супергіганті гірськолижного спорту українка відстала від швейцарки Лари Гут-Бехрамі на 6,09 сек. і стала 37-ою із результатом 1.19,60.
Руслан Перехода та Олексій Красовський, які змагались у класичній лижній гонці, показали посередній результат і фінішували на 77-й і 78-й позиціях.
Сьогодні, 11 лютого, на Олімпіаді в Пекіні пройшов жіночий спринт з біатлону. Україну представляли Ірина Петренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.
Найкращий результат серед наших спортсменок показала Джима, яка фінішувала восьмою з відставанням 1.07,5 та зробила 1 промах на стрільбі. Меркушина посіла 24 місце з 1 промахом.
Ірина Петренко фінішувала на 40-й позиції. Українка допустила дві помилки на стрільбі та відстала від Марти Ульсбю-Ройселан з Норвегії на 2.27,4 хв.
- 11 лютого українська біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна) отримала негативний тест на коронавірус.
- Після цього біатлоністка Юлія Джима фінішувала восьмою у спринті на Олімпіаді-2022.
- Анастасія Шепіленко посіла 37-ме місце у змаганнях з гірськолижного спорту у супергіганті.
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