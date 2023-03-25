Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха.

"Під час мого візиту Оман запропонував Україні серйозно розглянути питання створення на території Султанату українського зернового або зерново-продовольчого хабу. Оманська сторона також сказала, що в разі його створення Україна могла б бути абсолютно спокійною щодо регулярних поставок нашого зерна у країни Африканського рогу," - заявив Субх.

За словами спецпредставника, Україна може отримати доступ до одного з найсучасніших логістичних хабів, який функціонує, по суті, в Індійському океані. Окрім того, Оман має чудові політичні відносини з такими країнами, як Танзанія, Кенія, Сомалі, Уганда, Руанда та Ефіопія.

Оман готовий розвивати з Україною торговельно-економічні зв’язки, а ідея створення українських зернових хабів уже опрацьовується. Зараз вона вийшла на рівень узгодження технічних деталей реалізації, зокрема й фінансової складової.

"Наша мета – забезпечити продовольчу безпеку Африки. Переваги Оману – там є прекрасна інфраструктура, розвинутий флот, зрозуміла прозора банківська система і податкові правила," - зазначив Максим Субх.

Між тим, дізнавшись про відповідні плани України та Оману, зацікавленість у створенні подібного зернового хабу на своїй території виявив Єгипет.