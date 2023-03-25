Оман запропонував Україні створення зернового хабу на узбережжі Індійського океану
Султанат Оман запропонував Києву організувати зерновий хаб для забезпечення продовольчої безпеки країн Африканського рогу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха.
"Під час мого візиту Оман запропонував Україні серйозно розглянути питання створення на території Султанату українського зернового або зерново-продовольчого хабу. Оманська сторона також сказала, що в разі його створення Україна могла б бути абсолютно спокійною щодо регулярних поставок нашого зерна у країни Африканського рогу," - заявив Субх.
За словами спецпредставника, Україна може отримати доступ до одного з найсучасніших логістичних хабів, який функціонує, по суті, в Індійському океані. Окрім того, Оман має чудові політичні відносини з такими країнами, як Танзанія, Кенія, Сомалі, Уганда, Руанда та Ефіопія.
Оман готовий розвивати з Україною торговельно-економічні зв’язки, а ідея створення українських зернових хабів уже опрацьовується. Зараз вона вийшла на рівень узгодження технічних деталей реалізації, зокрема й фінансової складової.
"Наша мета – забезпечити продовольчу безпеку Африки. Переваги Оману – там є прекрасна інфраструктура, розвинутий флот, зрозуміла прозора банківська система і податкові правила," - зазначив Максим Субх.
Між тим, дізнавшись про відповідні плани України та Оману, зацікавленість у створенні подібного зернового хабу на своїй території виявив Єгипет.
- У понеділок, 20 березня, до кенійського порту Момбаса у рамках гуманітарної місії Grain from Ukraine прибуло судно Valsamitis з 30 тис. тонн української пшениці на борту.
- Станом на 22 березня Україна експортувала 25,3 мільйона тонн продовольства для країн Азії, Європи та Африки.
- 20 березня стало відомо, що Ємен отримає 30 тис. тонн пшениці, яку йому відправила Україна в рамках програми Grain From Ukraine.
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